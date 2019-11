Al cinema la storia di Elton John e Godzilla II

Rocketman, al cinema dal 29 maggio, è un film che racconta la storia di una delle star della musica più eclettiche dei nostri tempi. Da timido pianista prodigio, Reginald Dwight si trasforma in Elton John (Taron Egerton). Nella biografia del cantante compaiono le figure più importanti che aiutarono un ragazzino di provincia a diventare una delle voci più acclamate al mondo: il paroliere Bernie Taupin (Jamie Bell), lo storico primo manager John Reid (Richard Madden) e la madre Sheila (Bryce Dallas Howard), con cui ebbe sempre un rapporto tormentato.

Michael Dougherty dirige Godzilla II: King of the monsters, nelle sale italiane dal 30 maggio. L’agenzia crypto-zoologica Monarch insieme ai suoi membri dovrà affrontare nuove minacce: quando le creature oscure torneranno in vita, Godzilla fronteggerà Mothra mentre a Rodan toccherà il mostro a tre teste King Ghidora.

Selfie è un film italiano, ambientato a Napoli che potremo vedere al cinema da giovedì 30 maggio. Estate 2014: scambiato erroneamente per un latitante in fuga, il sedicenne Davide viene colpito a morte da un carabiniere. Il giovane non aveva mai avuto problemi con la giustizia e, come altri cresciuti in quartieri difficili, aveva lasciato la scuola e sognava un futuro da calciatore. Alessandro e Pietro, coetanei di Davide, vivono nel suo stesso rione e sono amici da sempre.

Il primo, cresciuto solo dalla madre dopo una separazione, ha abbandonato la scuola e lavora come garzone in un bar: un mestiere che non gli garantisce certo guadagni alti ma lo tiene lontano dai guai. Pietro, che ha frequentato la scuola per parrucchieri, invece non riesce a trovare una occupazione. Con il padre fuori città impiegato in un lavoro stagionale e la madre in vacanza al mare con i fratelli più piccoli, decide di passare l’estate a Napoli insieme all’amico.

Grazie all’incontro con un regista, i due adolescenti entrano in un progetto di racconto di vita vera, per il quale è previsto che riprendano con il cellulare il proprio quotidiano…