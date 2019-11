Apre il nuovo Bricoman sulla Saronnese

Il prossimo 13 novembre Bricoman aprirà il 23° negozio in Italia (7° in Lombardia), con una super o in Italia (7° in Lombardia), con una superficie di 7.000 mq e 9 reparti, dedicati alla vendita di oltre 25.000 referenze; un negozio con oltre 100 dipendenti provenienti da Cerro Maggiore e dai comuni limitrofi, selezionati grazie anche alla positiva collabora i, selezionati grazie anche alla positiva collaborazione con Eurolavoro/Centro Impiego di Legnano, servizio pubblico locale per il lavoro. pubblico locale per il lavoro.

In coerenza con la volontà dell’azienda di contenere quanto più possibile la propria impronta sul territorio, il negozio di Cerro Maggiore, in classe A4, è stato costruito per contenere i consumi e sarà alimentato con energia elettrica certificata e proveniente da fonti rinnovabili, compreso il fotovoltaico.

Una serata esclusiva è quella che Bricoman ha voluto dedicare ai professionisti l’11 novembre una serata esclusiva, durante la quale sarà possibile visitare in anteprima il negozio, conoscere gli assortimenti e incontrare gli specialisti della vendita dei reparti.

Per tutti i partecipanti è inoltre previsto un ricco buffet che permetterà di apprezzare i sapori tradizionali della Puglia, con cibi caldi preparati al momento e alla fine della serata riceveranno in omaggio un paio di scarpe antinfortunistiche: un contributo reale alla loro attività quotidiana e simbolo dell’attenzione che da sempre l’azienda dedica al tema della sicurezza sul lavoro di collaboratori e clienti.

“La prima responsabilità che abbiamo, verso noi stessi e verso i Clienti – afferma Maria Tamborra, Direttore Vendite e HR Bricoman – è legata alla sicurezza, che per Bricoman è al tempo stesso un obbligo e un dovere morale”.

L’evento ha infine l’obiettivo di rafforzare la prossimità tra l’insegna e il mondo dei professionisti, che dal

2008 – anno di apertura del primo negozio italiano – trovano in Bricoman un partner affidabile per il loro

mestiere: “Abbiamo a cuore i bisogni del professionista e lo ascoltiamo ogni giorno per migliorare la nostra

offerta e i nostri prezzi” – Alessandro Di Giovanni, Amministratore Delegato Bricoman.

Bricoman fa parte di Adeo, gruppo multi locale basato in Francia. Presente in 15 paesi con oltre 800 negozi,

Adeo è il terzo player mondiale e il primo in Europa per fatturato nel campo del miglioramento dell’abitato.

All’interno del Gruppo, l’insegna Bricoman in Italia propone prodotti tecnici di grandi marche; è presente

sul territorio nazionale con 23 negozi, oltre 3500 collaboratori e un fatturato annuo che supera il miliardo di

euro.