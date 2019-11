ASST Lombarde a confronto, un convegno a Ville Ponti

Un convegno per fare il punto della situazione, nelle diverse aziende socio sanitarie lombarde, rispetto all’applicazione della riforma regionale del 2015. L’appuntamento è al Centro Congressi Ville Ponti venerdì 29 novembre, con inizio alle 8.30. È previsto l’intervento del presidente lombardo, Attilio Fontana.

L’incontro vuole fare il punto della situazione, a distanza di un anno dal primo convegno, tra le diverse realtà delle ASST Lombarde, per verificare come i nuovi assetti proposti da Regione Lombardia hanno inciso sull’organizzazione e integrazione ospedale e territorio. Alla luce degli ormai noti cambiamenti socio demografici che hanno visto un progressivo invecchiamento della popolazione ed un aumento della patologie croniche, hanno portato alla creazione della riforma del SSR. Attraverso la legge 23/2015, Regione Lombardia ha introdotto un profondo cambiamento nelle modalità per la gestione della domanda e dell’offerta del sistema socio sanitario, con l’obiettivo di garantire la presa in carico dei cittadini fragili e cronici e affrontare il cambiamento nei bisogni, in un quadro di sostenibilità economica di medio-

lungo periodo. L’evoluzione dello scenario istituzionale richiede il coinvolgimento e l’impegno di tutti i professionisti in quanto la legge identifica la figura del Case Manager, quale figura di riferimento per il paziente la sua famiglia ed il Caregiver, e rappresenta colui in grado di gestire in maniera efficace ed efficiente la presa in carico della persona.