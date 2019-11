Prende il via l’iniziativa ‘Barattolo dell’Emergenza Lions’, un semplice ed efficace supporto nell’emergenza medica, pensato principalmente a protezione delle fasce più deboli della popolazione (in particolare anziani e/o disabili che vivono soli), ma potenzialmente estensibile a tutti i cittadini.

Il ‘Barattolo dell’Emergenza Lions’ è un contenitore di plastica, di colore giallo, che contiene una scheda informativa con le informazioni più importanti per il primo soccorso, a beneficio del personale medico o dei soccorritori del 118 che si trovano ad intervenire d’urgenza in casa di una persona in difficoltà.

La scheda contenuta nel barattolo riporta note sulle principali patologie, i farmaci assunti, le allergie, le persone di riferimento da chiamare, ecc.: in questo modo, rapidamente, i soccorritori possono conoscerne i dati essenziali, utili in particolare nel caso di persone ritrovate sole e che non sono in grado di riferire su se stesse.

Il barattolo è facilmente reperibile dai soccorritori in quanto collocato nel frigorifero, un elettrodomestico presente in tutte le case, agevolmente rintracciabile.

Sullo sportello del frigo saranno posizionati degli speciali adesivi che informano i soccorritori circa la presenza del barattolo e della scheda informativa.

Il ‘Barattolo dell’Emergenza Lions’ è fornito gratuitamente agli interessati.

«È importante far conoscere, e diffondere, questo utile strumento – commenta Paolo Enrico, Presidente del Lions Club di Luino – annoveriamo tra i partner di questa iniziativa anche la Società Operaia di Mutuo Soccorso e la Croce Rossa di Luino e Valli che ci stanno aiutando a diffondere il Barattolo dell’Emergenza. Ma non basta. Abbiamo bisogno anche dell’aiuto dei medici di base e dei medici specialisti per essere ancora di più capillari».

Per spiegare meglio questa iniziativa, il Lions Club Luino invita i medici del territorio a partecipare all’incontro informativo previsto giovedì 21 novembre, alle ore 20.45, nella sala riunioni dell’Hotel Internazionale di Luino (piazza Marconi – traversa di viale Amendola).