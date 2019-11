I genieri Lombardia intervengono sulle alture del Comasco

I Genieri Lombardia, di base a Samarate, stanno intervenendo per togliere dall’isolamento un paese sulle alture dell’Alto Comasco, rimasto isolato per una frana.

«Stamattina abbiamo mandato un “campione” del ponte, domattina faremo il primo sopralluogo per capire come intervenire» spiega Iuri Valter De Tomasi, che guida questo gruppo di Protezione Civile unico nel suo genere in Italia, specializzato appunto nel lancio di ponti provvisori.

Nella mattina di domenica al campo base di San Macario di Samarate sono iniziate le operazioni di carico dei primi elementi di ponte tipo Bailey, una sorta di gigantesco Meccano che consente di allestire ponti di diverse misure: in questo caso occorrerà intervenire su una strada stretta e gettare una travata da circa 40 metri (i genieri hanno già svolto operazioni simili, in contesti montani complicati).

Le operazioni a San Macario, nella mattina di domenica

«In questo caso il problema è costituito anche dal fatto che la strada è in pendenza» continua De Tomasi. Normalmente la travata del ponte viene preparata sulla strada e poi viene fatta scivolare su rulli fino al punto dell’interruzione, ma appunto la pendenza richiederà in questo caso d studiare una soluzione differente. La frazione isolata ha circa mille abitanti.

I Genieri di Samarate, che sono un’associazione di Protezione Civile, hanno ricevuto di recente un nuovo finanziamento da Regione Lombardia proprio in virtù della loro specificità.