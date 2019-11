I genieri di Samarate vincono il bando di Regione Lombardia:”orgoglio samaratese”

«L’amministrazione è orgogliosa dei nostri genieri di Samarate, che hanno appena vinto un bando regionale dal valore di circa 25.000euro», annuncia il sindaco Enrico Puricelli.

Regione Lombardia ha, infatti, approvato con il decreto dirigenziale il piano per l’assegnazione di contributi regionali per il triennio 2019-2020 per acquistare attrezzature e mezzi per ai fini di un’implementazione dell’operatività di protezione civile a livello provinciale.

Il bando riguarda le associazioni ed i gruppi comunali, la selezione viene fatta su base meritocratica secondo diversi parametri (il numero di iscritti, l’attività operativa e la partecipazione agli eventi o alle emergenze). I genieri di Samarate si sono posizionati al secondo posto, dietro all’associazione Pronto intervento di Busto Arsizio (che si è aggiudicata 6.560 euro); terzo posto all’associazione Nucleo, volontariato e protezione civile di Saronno, che ha ricevuto dalla regione 27mila euro. La regione ha in totale erogato 166.779 euro per finanziare otto progetti nel Varesotto.

Iuri Valter de Tomasi, capofila dei genieri della protezione civile, ha precisato che il 25.035 euro del bando sono il 90%, in quanto il massimo che si poteva ricevere ammontava a 27.000 euro. «Con i 2.000 euro mancanti cercheremo di sensibilizzare le realtà locali», commenta de Tomasi. Con i soldi ricevuti i genieri compreranno una seconda torre faro (composta da un rimorchio stradale con un gruppo elettrogeno): «È autonoma e serve per i black out e altri servizi meno emergegziali, come il momento del consiglio comunale; inoltre, ci è molto utile per le nostre attività notturne». In totale i genieri samaratesi sono 21, di cui 15 gli operativi “costanti”.

«Questa assegnazione del bando è un riconoscimento ad un’associazione fondamentale per la città di Samarate», commenta orgogliosamente il sindaco. «In tutti questi anni di assessorato ai lavori pubblici, e in questi mesi da sindaco, non c’è stato un solo giorno in cui li abbia chiamati e loro mi abbiano risposto che non potevano venire». «In più i genieri hanno collaborato moltissimo con la polizia locale», ha spiegato il sindaco. Inoltre, continua Puricelli, questo secondo posto “avuto per merito” è un motivo ancora maggiore per esserne orgoglioso.

I prossimi interventi dei genieri in programma? «Ricostruiremo due ponti, uno in Sardegna e l’altro in Piemonte». Ma non è l’unica novità: «Quest’anno Samarate è sede del primo corso dei ponti Baley, cui parteciperanno 40 persone provenienti un po’ da tutte le zone d’Italia».