La ciclabile Cuveglio – Luino si rifà il look

Nuove staccionate e rifacimento di alcuni tratti di asfalto sul fondo della pista ciclopedonaleche attraversala Valcuvia da Cuveglio a Luino.

Era stato annunciato come uno dei primi impegni della nuova giunta esecutiva della Comunità Montana Valli del Verbano, e a pochi mesi dall’insediamento, se ne inizia a vedere la concretizzazione: sono cominciati infatti alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla pista ciclabile che attraversa molti comuni del territorio, da Luino fino a Cuveglio.

Nello specifico, tre lavori sono in agenda. Un primo intervento riguarda il rifacimento di alcuni tratti di asfalto, per una lunghezza complessiva di 26 metri. Esso interesserà tratti deformati dalla presenza di radici sporgenti o piccoli cedimenti, e prevede la realizzazione di una soletta in cemento sottostante lo strato di asfalto, al fine di evitare il ripresentarsi in futuro di problemi analoghi.

Più corposa la seconda operazione: troppo spesso le staccionate in legno che delimitano il percorso vengono danneggiate o si presentano in cattive condizioni. Per questo è stato avviato un progetto che prevederà la graduale sostituzione di larga parte delle recinzioni in legno con altre realizzate in acciaio “corten”, decisamente più resistenti e durevoli. La prima tranche dell’intervento, di 120 mt, è stata realizzata nel tratto di pista ciclabile adiacente il fiume Tresa, oggetto di ripetuti vandalismi.

Infine, un intervento volto a garantire maggiore sicurezza, grazie al rifacimento dell’impianto di illuminazione posto nel parcheggio al confine tra i comuni di Mesenzana e Grantola (zona “Malpensata”).

«La nostra visione – commenta il presidente Simone Castoldi – vuole tenere insieme la realizzazione di nuove opere con il mantenimento in piena efficienza e sicurezza di quelle già eseguite, e tra queste la pista ciclabile è sicuramente una delle più significative. Gli interventi di manutenzione che stiamo realizzando e che realizzeremo sono volti a una risoluzione il più possibile definitiva delle problematiche, al fine di ottimizzare gli esborsi da parte del nostro ente e far sì che i cittadini possano fruire al meglio delle bellezze del nostro territorio grazie a questa importante infrastruttura»