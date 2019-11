La salute è un dono e può essere regalato

Fin dai latini tramandiamo l’espressione “mens sana in corpore sano”.

La salute fisica è infatti indissolubilmente legata alla salute della mente e viceversa: per un benessere interiore, che si riflette su una buona gestione di ogni sfera della nostra vita, è necessario curare il nostro corpo.

Prevenzione e diagnosi precoce sono le migliori alleate. Una vita sana e con corretti stili di vita, unita al controllo dei principali apparati del nostro corpo, migliora la qualità della vita e, conseguentemente, la nostra felicità.

Spesso è il pensiero di dover affrontare la complessità di un percorso di prenotazioni, visite, esami e referti che ci induce a rimandare e trascurare l’obiettivo. E invece, il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi è garantire al nostro corpo cura con costanza continua.

L’offerta del Centro Polispecialistico Beccaria viene incontro alle esigenze di semplificazione con percorsi di prevenzione costruiti con professionalità dai suoi specialisti, per tenere sotto controllo il nostro stato di salute.

Il pacchetto “Regala la salute” è un modello che può valere per sé, ma anche per le persone che amiamo: l’attenzione alla salute dell’altro è il miglior modo per esprimere il nostro attaccamento. Non un semplice dono, ma un gesto di attenzione al valore più importante dell’altro: la sua vita. La prevenzione è la prima forma di cura e la cura è la prima forma d’amore.

Check up mirati per donna o uomo di ogni età, per il cuore o l’alimentazione. Ma anche approfondimenti per la postura, per l’osteoporosi, senza dimenticare il desiderio di risolvere inestetismi o difetti del corpo con cui la convivenza è difficile.

Il sistema di acquisto è stato pensato per ridurre i disagi delle attese a sportelli e ambulatori. Sul sito internet del Centro Polispecialistico Beccaria è possibile accedere alla sezione “Shop Natale” e da qui scegliere i pacchetti, personalizzare l’augurio e ricevere il buono in un bella confezione regalo, dove si preferisce.

L’acquisto permetterà di far arrivare direttamente a casa il pacchetto confezionato e personalizzabile. È possibile anche rivolgersi alla sede di via Marrone 2 angolo via Corridoni a Varese.

Il voucher dà diritto alle prestazioni nell’arco dell’anno: basterà telefonare, prenotare e poi presentare alla cassa il “regalo” ricevuto.

“Regala la salute” è un progetto innovativo che il Centro Polispecialistico Beccaria propone a tariffe agevolate per rispondere a una richiesta di maggior prevenzione e benessere.

Per informazioni è possibile visitare il sito ma anche telefonare ai numeri 0332 234395 oppure 0332 1880700, l’acquisto può essere effettuato sia on line che agli sportelli del Centro Beccaria.