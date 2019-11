La sicurezza stradale fa scuola all’Istituto Prealpi

Una mattinata dedicata alla sicurezza stradale all’Istituto Prealpi di Saronno.

La giornata è stata dedicata alle consegne delle due borse di studio donate dalle famiglie e intitolate ad Alessandro Masini e Matteo Carnelli che, insieme a Davide Greco persero la vita in un terribile incidente stradale nel 2017.

I genitori e l’Istituto Prealpi di Saronno hanno fortemente voluto la presenza dell’associazione 2NOVE9, la quale, insieme ai propri associati Massimiliano Manfredi ed Alessio Manzoni, rispettivamente referente del Comitato Paralimpico ed ambasciatore italiano di AOFE, ha incontrato 220 ragazzi del biennio per una mattinata di prevenzione e consapevolezza, concentrandosi sulla riflessione delle cause di un incidente stradale, ma soprattutto nel percorso assistenza e di reinserimento nella società: «L’estremo riscontro positivo da parte degli studenti, ha dato modo di intavolare l’ipotesi di un percorso sperimentale strutturato nel corso dell’anno scolastico, in cui verranno coinvolte diverse realtà formative presenti in Italia», commentano gli organizzatori.