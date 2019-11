“Mercatino di Natale” dell’Anaconda

Tra le varie iniziative benefiche nel periodo natalizio, a Varese è da anni presente la proposta dell’Anaconda, la cooperativa sociale ormai prossima al quarantesimo anno di attività nell’accoglienza, assistenza e cura di bambini, giovani e adulti con grave disabilità. L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 dicembre in via Rainoldi a Varese.

Oggi l’impegno è nelle molteplici attività educative e riabilitative con i ragazzi che si svolgono nei Centri Diurni e nella comunità residenziale. Laboratori di vario genere, da cui provengono diversi articoli presenti al mercatino, attività riabilitative ed espressive, accompagnamento e sviluppo delle capacità funzionali, proposte educative e l’esperienza ultradecennale delle vacanze comunitarie. Senza dimenticarsi delle straordinarie rappresentazioni teatrali, in rete con altre realtà sociali del territorio lombardo, che ci hanno commosso in questi ultimi anni.

“L’Anaconda” è punto di riferimento consolidato per famiglie, servizi sociali e università, così come per tanti volontari, studenti al sabato pomeriggio e adulti nella settimana, che condividono e aiutano quello che quest’opera ha saputo generare nella realtà cittadina. E la storia di tanta dedizione agli altri continua. Il progetto della nuova sede, con un sensibile aumento dell’accoglienza residenziale, sta procedendo per garantire sicurezza ai familiari e continuità di rapporto e presa in carico di tante persone disabili che hanno sempre vissuto l’Anaconda come casa. A chiunque è possibile accompagnare e sostenere questa storia per dare concreta attuazione al progetto tanto atteso e ora nella fase di progettazione esecutiva.

Ecco perchè nell’attuale sede di via Rainoldi, a un passo dal centro di Varese, gli abituali spazi comunitari si trasformano in un grande punto di incontro per acquisti natalizi e non solo. Inoltre, ospiti e familiari, operatori e volontari, amici vecchi e nuovi, tutti sono invitati domenica 15 alla celebrazione della Messa alle ore 11.30 in cui tre bambine del centro piccoli riceveranno i Sacramenti della prima Comunione e della Cresima.

Non rimane quindi che fare un giro al Mercatino e sostenere l’Anaconda, nata e sviluppatasi nel cuore di Varese, ora più che mai bisognosa dell’aiuto di tutti.

Per info: 0332 232152