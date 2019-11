“Nero (e rosa carne)”, a teatro contro la violenza sulle donne

Si aprirà con lo spettacolo “Nero (e rosa carne)” la rassegna teatrale Red Carpet LAB (progetto sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus) che continuerà fino a maggio con otto spettacoli e proposta da Red Carpet Teatro.

L’appuntamento è per venerdì 22 dicembre, alle 21, al Santuccio, in prossimità della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, quando andrà in scena lo spettacolo prodotto dalla compagnia varesina. Lo spettacolo tratta il tema della violenza sulle donne e di quando si confonde il rifiuto, la solitudine ed il dolore con l’amore. Sul palcoscenico il racconto di tre donne violate nel corpo e nell’anima.

Per l’occasione, ci sarà anche la presenza dell’associazione varesina “Amico Fragile Onlus” che fornirà ai volontari l’opportunità di far conoscere al pubblico il proprio operato.

Nero (e rosa carne)

22 novembre 2019, Teatro G. Santuccio, ore 21

con Giusi Cossentino, Silvia De Lorenzi, Debora Palmieri

regia Serena Nardi

produzione Red Carpet Teatro

Biglietto singolo adulti 12 €

Allievi Giorni Dispari Teatro 6 €

Posto unico non numerato

Non è richiesta la prenotazione

Ingresso gratuito per minori di 14 anni e disabili