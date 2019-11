“Occhio al tuo bambino”: visite gratuite per ambliopia e strabismo

Occhio pigro (ambliopia) e strabismo sono solo alcuni dei difetti visivi che possono interessare i bambini nella loro fase di crescita.

I “piccoli” problemi di vista portano con sé tutta una serie di dubbi per i genitori. Come comportarsi quando si sospetta un difetto visivo, come affrontarlo al meglio?

“Per riconoscere e curare al più presto eventuali problemi, è importante visitare i bambini fin da molto piccoli, in particolare se i genitori o i pediatri riscontrano delle anomalie, oppure se ci sono in famiglia patologie oculari ereditarie” spiegano le specialiste Monica Ragazzini, oculista pediatrica (Humanitas Mater Domini, Humanitas Medical Care Busto Arsizio, Lainate) e Isabella Pipitone, ortottista (Humanitas Mater Domini).

Le specialiste, presenti sabato 23 novembre alla giornata di prevenzione gratuita organizzata in collaborazione con il CIP(Circuito Informazione e Prevenzione), si prenderanno cura della vista dei bimbi, eseguendo esami di:

screening per ambliopia (occhio pigro),

(occhio pigro), valutazione dei difetti refrattivi con autorefrattometro binoculare

con autorefrattometro binoculare valutazione ortottica con studio della mobilità oculare

Come partecipare all’iniziativa?

L’iniziativa si terrà sabato 23 novembre presso il centro oculistico dell’ospedale (Edificio 2 –Area Glicine). È rivolto a bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni, che non hanno mai fatto una visita oculistica.

La partecipazione è libera e gratuita (sino esaurimenti posti disponibili).

La prenotazione è online al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-prevenzione-oculistica-pediatrica-humanitas-mater-domini-79544468647