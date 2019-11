Grave incidente sulla variante Sp1: un morto

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto pochi minuti prima delle 13 di oggi, sabato 16 novembre, sulla variante della Sp1 a Caravate, non distante dalla zona industriale di Gemonio.

Due auto si sono scontrate violentemente e una delle due si è ribaltata finendo con il muso incastrato nel guard rail.

Per uno dei due feriti, un ragazzo di 19 anni, non c’è stato niente da fare. L’altro è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, ovvero non in pericolo vita.

Sul posto, oltre alle ambulanze e all’auto medica, anche i Vigili del fuoco, intervenuti dalle sedi di Ispra, Laveno e Varese con due autopompe e un’autogru. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

〈articolo aggiornato alle 15.45 – seguono aggiornamenti〉