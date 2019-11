Affollato il primo incontro “a porte chiuse” dei commercianti del centro

L’orario scelto è stato quello della pausa pranzo, che molti di loro non devono seguire o perchè aprono la sera o perchè il martedì sono chiusi.

Ed è stata una scelta vincente, visto che erano in parecchi – e molti di loro gestori di locali noti in città – gli esercenti dei locali del centro, riuniti da Alessio Sperati e dalla direttrice di Confesercenti Rosita De Fino nella sede di Confesercenti per la prima riunione operativa che aveva come obiettivo quello di discutere le criticità della vita commerciale nel centro di Varese e organizzare delle proposte univoche da presentare all’amministrazione.

E, proprio perchè iniziale, è stata anche una riunione a porte chiuse: le foto che vedete sono le uniche concesse all”inizio della seduta, di cui sono trapelati solo gli argomenti in forma generale.

Argomenti che riguardavano non solo parcheggi e Ztl, con particolare attenzione ai pass dei residenti, ma anche forma e modi dei controlli burocratici, troppo spesso fatti nelle ore di maggior afflusso dei clienti.