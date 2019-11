Se uno e uno fa tre: la dimensione “coppia” in caso di figli

“Uno e uno fanno tre”. Non è un esperimento di matematica creativa ma il titolo di un incontro dedicato alle “Dimensioni implicite nella coppia” quando arrivano i figli.

A proporre l’iniziativa venerdì 22 novembre alle ore 10, è l’associazione “Mamme in cerchio” di Azzate, in collaborazione con l’esperta Elisabetta Rasa che, come spesso accade a Mamme in cerchio, è innanzi tutto una mamma disponibile a condividere “nel cerchio” le proprie competenze professionali, oltre che la propria esperienza.

Elisabetta Rasa infatti è psicologa, psicoterapeuta della Famiglia, supervisore Emdr oltre che fondatrice e responsabile dell’ambito psicologico della cooperativa “Il millepiedi”.

La partecipazione è libera e gratuita.

L’incontro si svolgerà nella sede di “Mamme in cerchio”, in via Volta 44 ad Azzate.

Per maggiori informazioni 348 6646880 oppure www.mammeincerchio.org.