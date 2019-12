Avventure da sfogliare insieme

Natale è passato in un lampo e spero che tra i doni abbiate regalato e ricevuto qualche bel libro. Per non perdere le buone abitudini del venerdì, oggi vi consiglio comunque un paio di titoli, scelti questa volta direttamente da casa mia, visto che la libreria Millestorie rimarrà chiusa qualche giorno per le festività.

Storie di animali che hanno cambiato il mondo

“Storie di animali che hanno cambiato il mondo” si può leggere prima di andare a dormire o sdraiati in modalità “divano con copertina”.

Cinquanta storie illustrate di animali straordinari da Laika, la prima cagnolina che fu lanciata nello spazio o Mila, la balena che salvò una sommozzatrice tenendola al sicuro dentro la sua bocca o Ning Nong, l’elefantessa che salvò la vita a una bambina durante uno tsunami.

Storie uniche e curiose che piaceranno sia ai grandi che ai piccoli.

“Storie di animali che hanno cambiato il mondo”

di G. L. Marvel

Nord-Sud Edizioni – € 15,90

“Oliver Twist”

La professoressa di italiano di mio figlio ha chiesto ai suoi alunni di leggere un classico durante le vacanze di Natale. Achille mi ha chiesto un consiglio e non ho avuto dubbi nel proporgli “Oliver Twist” del mio amato Charles Dickens, che sa raccontare storie tristi facendo sorridere il lettore, incantandolo col suo stile inimitabile.

In una fuligginosa Londra ottocentesca il piccolo Oliver cresce in un orfanotrofio.

Dopo aver subito punizioni, la fame e la povertà il piccolo Oliver sarà destinato finalmente ad avere una vita felice.

Un classico della letteratura inglese che non può mancare nelle case di ognuno di noi. Come sempre, consigliato anche per gli adulti.

“Oliver Twist”

di Charles Dickens

DeAgostini editore – € 7,90

Dai 9 anni