Devis Mangia nuovo ct di Malta

Nuova avventura per Devis Mangia, che è stato presentato come nuovo allenatore della Nazionale di Calcio di Malta. (Foto mfa.com)

L’ex allenatore del Varese ha firmato un contratto con la federazione maltese fino al 31 dicembre 2023.

L’ultima squadra guidata dal tecnico nato a Cernusco sul Naviglio è stata – fino all’aprile del 2019 – il Craiova in Romania, squadra con la quale ha partecipato anche all’Europa League.

Sarà la prima esperienza al timone di una nazionale maggiore per Mangia dopo il l’anno con l’Under 21 italiana nel 2012-2013 e il secondo posto conquistato agli Europei Under 21 in Israele.