Droga, ubriachi e coltelli, intervengono i carabinieri

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Varese hanno intensificato i controlli sulle principali zone della città di Varese, Malnate, Lozza e Vedano Olona con un servizio straordinario di controllo coordinato del territorio al fine di esercitare una

concreta azione di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e garantire una maggiore sicurezza reale e percepita dai cittadini, con particolare attenzione alle zone sensibili del capoluogo e dei comuni limitrofi.

Sono stati infatti effettuati diversi controlli nel centro e nelle zone centrali e periferiche della città, con l’obiettivo di porre sotto la lente di ingrandimento le arterie stradali di maggior traffico veicolare ed i luoghi di maggiore afflusso di persone (Centri commerciali, parcheggi, piazze principali), quali Piazza Monte Grappa, Piazza Repubblica, i Piazzali Trieste e Trento e vie limitrofe, dove i Militari dell’Arma hanno proceduto a numerosi controlli di polizia, mediante l’identificazione di circa 80 persone, di cui oltre 20 cittadini extracomunitari, tutti regolari sul territorio nazionale, circa 40 veicoli in circolazione e 2 esercizi pubblici controllati. Inoltre, sono stati segnalati alla locale Prefettura – U.T.G. di Varese, 3 ventenni della provincia di Varese, in quanto sottoposti a perquisizione personale, sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina”, “hashish” e “marijuana”, detenuta per uso personale.

Numerosi sono stati i posti di controllo effettuati dai Carabinieri nelle principali arterie stradali, anche con particolare riferimento alle zone periferiche, finalizzati garantire una massiccia presenza sulle strade ed un maggiore controllo della circolazione e sicurezza

stradale, nel corso dei quali elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada per varie infrazioni commesse da automobilisti.

Sempre nel corso del servizio è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 20enne barista del luogo, in quanto resasi responsabile del reato di guida sotto l’effetto dell’alcool, in quanto sottoposta ad accertamento del tasso di alcolemia

mediante esame strumentale, è stato appurato essersi messa alla guida di un’autovettura Toyota, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.. Pertanto la patente di guida veniva ritirata e trasmessa alla Prefettura di Varese.

Deferito in stato di libertà anche un 20enne disoccupato di Arcisate in quanto resosi responsabile del reato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. Il giovane disoccupato, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm, del quale non era in grado di giustificarne il porto.

Infine, soddisfazione è stata espressa da numerosi cittadini e commercianti del centro della città di Varese, che hanno manifestato il loro apprezzamento per la costante presenza e prossimità dei Carabinieri di Quartiere, presenti nel servizio con l’impiego di una Stazione Mobile, nonché dei Carabinieri in Grande Uniforme Speciale ridotta per le principali vie del centro città.

I controlli straordinari del territorio continueranno in tutto l’arco delle festività natalizie e di fine anno con una costante presenza dell’Arma sul territorio.