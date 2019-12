Due giorni a Treviso, tra vacanza e tifo per la Openjobmetis

Giorni “bollenti” per Il Basket Siamo Noi, il trust che unisce i tifosi della Pallacanestro Varese: oltre all’organizzazione della grande lotteria natalizia, alle attività previste nel centro cittadino e alla trasferta di sabato 21 a Cremona, l’associazione del presidente Umberto Argieri ha messo a punto anche un viaggio di due giorni a Treviso nel quale affiancare turismo e basket.

In occasione della partita di domenica 5 gennaio (ore 19) infatti, un gruppo di tifosi biancorossi viaggerà in direzione del Veneto, partendo però nella giornata di sabato 4 per dedicarsi anche alla visita della città. Il programma prevede il ritrovo alle 8,45 nel piazzale del palasport di Masnago e la partenza alle ore 9. Consueta sosta a Gallarate (9,20, parcheggio “Sorelle Ramonda”) per caricare i partecipanti che vivono nella parte bassa della provincia e poi destinazione Treviso dove i supporters biancorossi arriveranno intorno alle 13,30.

Il pomeriggio e la sera di sabato 4, così come la giornata di domenica 5, saranno lasciati liberi così che ognuno possa effettuare le visite turistiche preferite in città. Il gruppo si ricompatterà per recarsi al PalaVerde di Villorba dove, alle ore 19, prenderà il via la partita valida per l’ultimo turno del girone di andata di Serie A. Alla fine del match ci sarà il rientro verso Varese.

Il costo della trasferta comprende viaggio in pullman, pernottamento in un hotel 4 stelle, prima colazione della domenica e biglietto per il settore ospiti del PalaVarede ed è fissato in 115 euro a persona in camera doppia (130 in camera singola). I tempi di prenotazione sono ristretti: chi intende partecipare dovrà aderire entro domenica 22 dicembre alle ore 12.00, scrivendo una mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it. Come di consueto andranno comunicati per ciascun partecipante: nome, cognome, telefono, preferenza sul punto di partenza, iscrizione al trust e data di nascita. Il pagamento verrà effettuato sul pullman; iscrivendosi ci si impegna a versare la quota dovuta, anche in caso di assenza.