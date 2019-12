Elisoccorso atterrato nella notte per una donna incinta

(immagine di repertorio)

Appena inaugurata e già operativa. La notte scorsa, attorno a mezzanotte, il campo sportivo di Inarzo si è trasformato in pista di atterraggio per l’elisoccorso.

A chiedere l’intervento urgente una giovane di 24 anni in procinto di partorire. Il piccolo, però, non era a termine.

Da qui, l’intervento in emergenza che ha richiesto l’accensione delle luci sul campo di calcio per consentire al velivolo di atterrare in emergenza.

Una volta prelevata, la giovane è stata trasportata all’ospedale di Varese e da lì al Del Ponte dove la giovane mamma ha partorito. Entrambi stanno bene.