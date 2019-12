Gli eventi natalizi del weekend a Busto

Sta per iniziare un fine settimana ricco di appuntamenti natalizi, nell’ambito della rassegna “E’ tempo di Natale”, coordinata dall’Amministrazione comunale e realizzata in collaborazione con Associazione Commercianti, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto Commercio, A & G Group, Royal Time e altri partner.

Ha preso il via oggi pomeriggio il LabbonNatale, il laboratorio natalizio per bambini a cura del Comitato Commercianti nei locali della Residenza del Conte. Tutti i bambini potranno divertirsi a costruire burattini, maschere e giocare insieme, oggi fino alle 17, domani dalle 15.00 alle 17.00 e domenica 8 anche la mattina dalle 10.00 alle 12.00.

Sabato 7 dicembre alle 16.00, la pista di pattinaggio di piazza san Giovanni si animerà con lo spettacolo Mascotte on Ice, mentre domenica 8 dicembre la pista ospiterà eventi sportivi su ghiaccio e nel pomeriggio sarà possibile pattinare al ritmo della musica suonata da alcuni dj.

Il 7 e l’8 dicembre Radio Busto live, “Christmas radio” ufficiale, trasmetterà in diretta dalla piazza dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 con tanti ospiti e la presentazione degli eventi natalizi.

Domenica 8 dicembre musica anche nei quartieri con la Banda dei Babbi Natale, la Marching Band della Nuova Busto Musica, che alle 11.30 porterà le tradizionali melodie natalizie sul sagrato della parrocchia del Redentore.

Nel pomeriggio, dalle 17.00 per le vie del centro cittadino sarà possibile ascoltare le Pastorali Natalizie suonate dal corpo musicale Ana La Baldoria. Alle 17.30 ancora musica nel Santuario di Santa Maria per il Concerto dell’Immacolata a cura dei Mandolinisti Bustesi.

Nella stessa piazza spazio ai più piccoli che potranno incontrare Babbo Natale nella sua casetta.

Si ricorda che in piazza Vittorio Emanuele II ci sono il Trenino di Natale per i più piccoli e lo Scivolo di Ghiaccio per divertenti scivolate con gli slittini. Questi gli orari: 15.00-22.30 Sabato-Domenica: 10.30-13.00 / 15.00-22.30.