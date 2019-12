Guasto idrico, fontana dal tombino e strada chiusa

C’è un guasto alla rete idrica alla base della fontana d’acqua che si è verificata nel pomeriggio di oggi – mercoledì 18 dicembre -, nella centrale via De Mohr a Malnate, non lontano delle scuole elementari cittadine.

Il motivo è stata l’esplosione di una tubazione di acqua potabile. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando della Polizia Locale di Malnate e i tecnici comunali, assieme all’Aspem.

Non pochi disagi, in primis alla viabilità, con la trafficata via De Mohr che è stata a lungo chiusa alla circolazione per permettere di risolvere il problema. Agli alunni della scuola è stata fornita assistenza per l’uscita.