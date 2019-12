La pediatria “dimagrisce” per il periodo natalizio

Non è ancora stato definito il giorno, ma, sicuramente, l’attività di ricovero della pediatria in ospedale sarà ridotta.

La ricerca di personale continua da parte dell’Asst valle Olona ma specialisti pediatri non se ne trovano. Un ultimo bando mirava a reclutare in regime di libera professione, giusto per non essere costretti a “interrompere il servizio pubblico”.

Alla fine, la direzione è riuscita a contenere i danni: saranno due i letti alla pediatria di Saronno che chiuderanno mentre a Gallarate e a Busto Arsizio l’attività rimarrà invariata.

Quando partirà la riduzione e per quanto tempo rimarrà in vigore è al centro dell’ultima trattativa con i sindacati: da una parte ci sono i diritti dei lavoratori alle ferie, dall’altra le esigenze di reparto.

Stesso discorso vale per il piano di degenza polichirurgico: è ancora aperto il dialogo sulla possibile chiusura e sulla durata dell’eventuale riduzione di attività durante il periodo natalizio.