La Pro Patria e la vittoria perduta

Cosa succede alla Pro Patria? Dopo un inizio di campionato incoraggiante, in linea con le ambizioni della società, la macchina biancoblu ha subito una brusca frenata.

L’ultima vittoria dei ragazzi di mister Ivan Javorcic risale al 13 ottobre, 1-0 sul campo dell’Olbia. Da quel successo i tigrotti non hanno più conosciuto il dolce sapore dei tre punti: sei pareggi e tre sconfitte e, dati alla mano, mezzo girone di andata senza successi.

In questi due mesi non sono mancate le prestazioni. Solo in poche occasioni la Pro Patria non ha offerto prestazioni positive – vedi primo tempo a Gozzano – ma a mancare è stato lo spunto per riuscire a conquistare il successo.

Ecco perché la prossima sfida di campionato – ultima del girone di andata – domenica 15 dicembre (ore 15.00 a Gorgonzola) contro la Giana Erminio, deve essere l’occasione da sfruttare per ritornare a vincere e spazzare via il pesante fardello che – forse inconsciamente – sta condizionando le prestazioni dei tigrotti.

Nonostante la rottura prolungata, la classifica ancora non penalizza la Pro Patria, con la zona playout ancora a distanza di sicurezza. Con il Lecco che sta risalendo forte e la Pergolettese che dà segnali di ripresa, i bustocchi dovranno ricominciare a trottare per riprendere quota e tenere a distanza la zona calda.

Intanto per la gara di Gorgonzola sono state aperte le prevendite:

Come comunicato da AS Giana Erminio, è attiva la prevendita per assistere a Giana Erminio – Pro Patria, valevole per la Diciannovesima Giornata del Campionato di Serie C 2019-2020, in programma per Domenica 15 Dicembre, allo Stadio Comunale “Città di Gorgonzola” di Gorgonzola alle ore 15.00.

