Uyba, un sogno per Santo Stefano: battere le campionesse del mondo

A Santo Stefano non sarà una partita come le altre per le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio, che scenderanno sul taraflex del Pala Verde di Treviso (già tutto esaurito, dalle ore 17) per la sfida di vertice del campionato di A1 femminile contro la Imoco Volley Conegliano, attuale capolista con 33 punti, soli tre in più della UYBA. Venete che, oltre a comandare il campionato, hanno da poco conquistato il campionato del mondo per club, tanto per far capire la caratura della formazione di coach Santarelli.

Gennari e compagne partiranno alla volta di Treviso nel pomeriggio di Natale, con la consapevolezza di un secondo posto blindatissimo (Novara, terza in classifica è a 7 punti dalle biancorosse) e di poter provare a conquistare tre preziosissimi punti che permetterebbero loro di appaiare la formazione di Santarelli in vetta alla classifica (anche in caso di sconfitta, in virtù di un miglior quoziente set, la Imoco resterebbe infatti formalmente al primo posto).

Conegliano però è grande favorita, e ciò abbassa le pressioni per le ragazze di coach Lavarini che dovranno cercare “solo” di giocare al meglio e dimostrare la forza del gruppo, che in questa stagione sta facendo ottenere degli ottimi risultati. La classifica e l’assaggio di Cev Cup, d’altra parte, sono lì da vedere.

Dall’altra parte della rete ci sarà una vera e propria corazzata, fatta di grandissime campionesse, prima tra tutte il fenomeno Paola Egonu, servita dalla regista Wolosz. Al centro, a murare gli attacchi biancorossi, De Kruijf e Folie, mentre a martellare la difesa bustocca da posto due, tutta la potenza di Sylla e Hill. E come se non bastasse, andrà in scena la sfida tra i due dei liberi più forti di tutto il campionato, l’azzurra Monica De Gennaro e la “farfalla tigre” Giulia Leonardi, bandiera bustocca.

È una partita attesa e la UYBA promette battaglia, come confermano le parole del suo capitano, Alessia Gennari, apparsa in gran forma nel recente successo ai danni di Filottrano: “Un finale di girone con botto, a cui arriviamo un po’ stanche, ma abbiamo qualche giorno per recuperare al meglio: ci sentiamo pronte, soprattutto di testa, non vediamo l’ora del 26. È uno scontro al vertice, per la prima volta non siamo così lontane da Conegliano, almeno in classifica. Conosciamo la forza dello squadrone che ci troveremo di fronte, ma non abbiamo niente da perdere: il secondo posto è nostro e quindi andiamo a giocarcela”.

DIRETTAVN

Aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Imoco e Unet all’interno del liveblog sportivo di VareseNews dedicato principalmente al basket. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per accedere, CLICCATE QUI.

Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio Imoco Volley Conegliano: Sorokaite, De Kruijf, Geerties, Folie, Fersino (L2), Botezat, De Gennaro (L), Ogbogu, Enweonwu, Gennari, Wolosz, Hill, Sylla, Egonu. All. Santarelli.

Unet E-Work Busto Arsizio: Washington, Bici, Herbots, Wang, Gennari, Cumino, Orro, Villani, Lowe, Bonifacio, Leonardi (L), Berti. All. Lavarini.

Arbitri: Puercher, Piana.

Il programma (13a giornata, ultima di andata)

Imoco Volley Conegliano – UYBA Volley, Saugella Team Monza- Il Bisonte firenze, èpiù Pomì Casalmaggiore-Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, Zanetti Bergamo-Igor Gorgonzola Novara, Banca Valsabbina Millenium Brescia-Reale Mutua Fenera Chieri, Lardini Filottrano-Savino del Bene Scandicci, Bosca San Bernardo Cuneo-Bartoccini Fortinfissi Perugia

La classifica: Conegliano 33; BUSTO ARSIZIO 30; Novara 23; Scandicci, Casalmaggiore 22; Monza 21; Firenze 18; Chieri 16; Bergamo 15; Filottrano 14; Cuneo 12; Brescia 11; Caserta 8; Perugia 7.