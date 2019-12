Da Lessmore complementi e idee regalo per un Natale ecosostenibile

L’attenzione e il comportamento che abbiamo durante l’anno verso ecostenibilità e il rispetto per l’ambiente possiamo moltiplicarlo durante il periodo natalizio addobbando la nostra casa, la nostra tavola e, perché no, regalando oggetti e decorazioni in cartone pensati per vivere le feste con stile e sensibilità green.

Galleria fotografica Lessmore - Natale 2019 (2) 4 di 22

Con la collezione di oggetti e idee regalo firmati Lessmore e progettati dall’architetto e designer italiano Giorgio Caporaso, possiamo coniugare allegria, eleganza e spirito natalizio con la scelta di utilizzare materiali a base cellulosica 100% riciclabili e biodegradabili.

In tante misure e colori natalizi gli eleganti portacandele o portafiori sono perfetti per illuminare le nostre cene e le stanze creando un atmosfera calda e accogliente.

Ideali in ogni ogni angolo della casa, per soddisfare le più svariate esigenze quotidiane, i moduli quadrangolari moretti e morettini arricchiti da una veste natalizia con speciali texture, si possono usare in mille modi: svuotatasche, portaoggetti, pensili e anche piccole sedute per gli ospiti e soprattutto come regali sicuramente graditi a chi ama la semplicità e l’ambiente.