I Mastini cercano la vetta contro un Appiano in grande ascesa

Con la qualificazione ai playoff già in cassaforte, grazie all’ottimo cammino percorso e alla formula del torneo, i Mastini aprono la serie di trasferte a cavallo tra il 2019 e il 2020 con il viaggio verso Appiano dove sabato 21 (dalle 19,30) sfideranno i Pirati di coach Matikainen, squadra che nell’ultimo periodo è in netta ascesa e che ora si trova al quarto posto di Italian Hockey League.

Dimenticate, quindi, la partita di andata quando i gialloneri travolsero per 8-0 i bolzanini (nella fotogallery), vendicando così in qualche modo l’eliminazione dai quarti di finale della stagione scorsa. Sette vittorie nelle ultime otto partite (unico KO a Como dopo gli shootout) hanno messo i Pirati in piena corsa per le Final Four di Coppa Italia e ovviamente per il Master Round – il girone della seconda fase del torneo dedicato alle sei migliori squadre, direttamente ammesse anche ai playoff – al quale però i Mastini vogliono arrivare con più punti possibile. Anche perché il bottino della prima fase sarà dimezzato, come di consueto quando la formula è quella in vigore.

La squadra di Da Rin sarà ancora priva dello squalificato Daniele Odoni (rientrerà il 28 nel match di Cavalese con il Valdifiemme) e dovrà fare i conti con la vena offensiva di Emanuel Scelfo, dello sloveno Pajic, di Tombolato ma anche dell’esperto difensore canadese Pelletier. Varese può mettere sul ghiaccio tutta la propria batteria di bomber (la classifica dei punti è dominata dal trio Perna, Marcello Borghi, Franchini) e dovrà come sempre fare attenzione a livello di disciplina per non concedere troppi vantaggi numerici, specie in trasferta. Il 21° turno di campionato prevede anche la giornata di riposo per il Merano capolista, e quindi con una vittoria da tre punti i Mastini potrebbero anche tornare in vetta almeno fino al 2 gennaio, quando toccherà ai gialloneri restare a guardare. La partita di Appiano sarà diretta dai signori Cassol e Pinié coadiuvati da De Toni e Soia.

