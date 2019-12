Mastini, nove reti per dominare il derby

Se è vero che c’è modo e modo di vincere un derby, i Mastini hanno comunque scelto il migliore: dominare in trasferta la sfida al Como e travolgere i lariani con un pesantissimo 9-3.

Risultato non così scontato alla vigilia, visto che i padroni di casa dopo un avvio difficile di campionato hanno in parte risalito la china, ma di fronte a un Varese in gran spolvero non hanno potuto opporre resistenza. Gialloneri avanti fin dai primi minuti, in fuga alla fine del primo periodo, imprendibili a due terzi di gara.

E poi i sigilli finali, per replicare all’unico break comasco, per mettere ulteriormente in vetrina l’ultimo gioiello della collezione (Daniel Ross Tedesco: poker di reti!) e per regalare un’emozione al centinaio di tifosi in trasferta che continuano a sognare e affiancano i giocatori nell’inseguimento serrato al Merano. Che, per inciso, batte di stretta misura (1-0) il Bressanone e mantiene tre punti di vantaggio in classifica.

A Casate, come detto, risultato mai in bilico: ai Mastini bastano 7’ per andare sullo 0-2 con Asinelli e Franchini, ma è la terza rete quella più significativa: la segna Ross Tedesco con i gialloneri in doppia inferiorità! La prima frazione si chiude 0-4 (gol di Marcello Borghi), la seconda 0-7 con Franchini, Tedesco e Perna. Nel terzo parziale c’è la doppietta di Formentini per il Como ma poi ne segna altri due Ross Tedesco, onnipotente. Chiude Ambrosoli ma solo per la statistica, il totale fa 3-9 per un Varese che ha ripreso a volare.

Classifica: Merano 39, VARESE 36, Pergine 34, Appiano 25, Bressanone, Valpeagle 23, Valdifiemme 19, Como 16, Caldaro 14, Unterland 12, Alleghe 11.