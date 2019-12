Museo “Realini”, Sabrina Dotti nominata direttore

Sarà Sabrina Dotti il direttore e curatore del Museo di Scienze Naturali “Mario Realini”.

La nomina è stata ufficializzata con una comunicazione ufficiale del Comune di Malnate pubblicata sull’Albo Pretorio. La procedura per la ricerca della figura era stata avviata lo scorso settembre e i candidati avevano tempo fino a metà ottobre per presentare la richiesta.

In totale sono arrivate cinque candidature.

Questo il documento:

Oggetto: NOMINA DIRETTORE/CONSERVATORE DEL MUSEO CIVICO “MARIO REALINI”.

IL SINDACO

RICHIAMATO il vigente Regolamento del Civico Museo di Scienze Naturali “Mario Realini”, approvato con

Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 21.06.2005 e s.m.i. ed in particolare l’art. 15, che norma la

durata della carica e le modalità di nomina al titolo di Direttore e/o Conservatore del Museo – “…Il

Direttore/Conservatore è nominato dal Sindaco dietro presentazione di adeguato curriculum sentita la

Commissione Servizi alla Persona. Dura in carica per la durata del mandato amministrativo; …..”;

PREMESSO che il giorno 9 giugno 2019 hanno avuto luogo le consultazioni per l’elezione del Sindaco e del

Consiglio Comunale;

ATTESO CHE per addivenire alla nomina del Direttore-Conservatore del Museo Civico “Mario Realini” è

stato predisposto un avviso pubblico per la presentazione delle candidature pubblicato all’Albo Pretorio on

line del Comune dal 30/09/2019 al 15/10/2019 e che entro il termine di scadenza sono pervenute le seguenti

autocandidature:

1. Dott.ssa Cristina Russo;

2. Dott.ssa Sabrina Dotti;

3. Dott.ssa Giulia Carcano;

4. Dott.ssa Elisa Malnati;

5. Dott. Vincenzo De Michelis;

DATO ATTO che il criterio di valutazione delle candidature è avvenuto nel rispetto dei requisiti previsti

nell’avviso pubblico, nonché delle linee giuda regionali così come disposte con DGR 20.12.2002 – n.

7/11643;

VALUTATA la regolarità delle candidature ed il possesso dei requisiti richiesti per la nomina;

TENUTO CONTO che l’argomento in questione è stato esaminato dalla Commissione Servizi alla Persona in

data 20 novembre 2019;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Direttore/Conservatore del Museo Civico;

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DECRETA

1) DI NOMINARE il Direttore/Conservatore del Museo Civico di Scienze Naturali “Mario Realini” di Malnate

nella persona della Dott.ssa Sabrina DOTTI per la durata del corrente mandato amministrativo;

2) DI DISPORRE conseguentemente la comunicazione della nomina all’interessato, nonché la

comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Sottoscritto dal Sindaco

(BELLIFEMINE MARIA IRENE)