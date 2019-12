Gli insegnanti raccontano “Una scuola” possibile

Ripartono da Germignaga nella serata di venerdì 6 dicembre alle ore 21 nella sede dell’ex colonia elioterapica, gli incontri promossi da Pressenza Italia e dedicati a “Storie dal nuovo mondo”, per “far conoscere tutte quelle esperienze positive, di solidarietà, creatività e innovazione che dimostrano come un nuovo mondo esista già e illumini l’apparente oscurità del presente”, spiegano i promotori.

Si comincia con l’esperienza degli insegnanti delle classi terze della scuola primaria IV Novembre di Varese (IC Varese 1), che presenteranno il progetto “Una scuola”. Nato dall’omonimo manifesto delle pedagogiste Francesca Antonacci e Monica Guerra (entrambe docenti e ricercatrici dell’Università Bicocca di Milano), il progetto destruttura alcuni degli aspetti più tradizionali dell’istituzione scolastica per permettere ai bambini di conservare il naturale entusiasmo per l’apprendimento, attraverso la curiosità, l’esplorazione e la collaborazione.

A questo scopo diventano funzionali le aule, dove gli studenti passano solo parte del tempo scuola vissuto molto anche all’esterno delle mura scolastiche, alla scoperta del territorio naturale e urbano circostante grazie alla costante collaborazione con enti, associazioni e realtà esterne alla scuola.

Non ci sono né libri di testo né voti, ma una valutazione condivisa e i bambini possono contare su un’ampia biblioteca per rispondere al proprio desiderio di apprendimento e alle domande che gli insegnanti rilanciano, superando la tradizionale divisione degli apprendimenti per materia. Un’innovazione didattica in cui sono coinvolti una sessantina di bambini con le loro famiglie, che è un progetto di ricerca portato avanti con la costante supervisione delle ricercatrici, momenti di formazione, osservazione e documentazione condivisa.

La serata è organizzata con il sostegno delle associazioni Aurora, Costruttori di Pace e Gim -Terre di Lago.