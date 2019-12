Vanzulli (M5S): “Plastic free in Comune, buon inizio”

Nota del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Saronno Davide Vanzulli in merito alla mozione “plastic free” votata nelle scorse settimane

“Leggiamo i primi interventi Plastic free” dell’amministrazione all’interno del palazzo comunale, e non possiamo che accogliere la notizia con grande soddisfazione ma anche orgoglio- queste le parole del consigliere M5S Davide Vanzulli che prosegue- sostituire i bicchieri e le palette dei distributori automatici del Comune e utilizzare bottigliette d’acqua in materiale biodegradabile ci sembra un buon inizio. Ci sentiamo orgogliosi non solo come forza politica che ha fortemente voluto e creduto in questo cambiamento, ma anche come cittadini che vedono la loro Saronno partecipe di un grande progetto che coinvolge le Regioni, gli Stati, i Continenti in tutto il mondo, un progetto condiviso e fondamentale per il futuro dell’intero pianeta.

Sino a ieri la nostra città era esclusa da tutto questo, le tematiche legate all’ambiente venivano troppo spesso precedute da “altre priorità” nella non consapevolezza che niente può essere più importante della salvaguardia dell’ambiente, e che senza questa attenzione non potrà esserci futuro né per i territori né per la vita stessa”. Vanzulli si fa portavoce degli attivisti del M5S saronnese ma non solo, la quinta Stella del Movimento ( che simboleggia appunto l’Ambiente) vede impegnati tutti i rappresentanti di questa forza politica che in Parlamento, in Regione Lombardia, in Provincia, portano avanti un programma condiviso sulla tutela ambientale e l’ecosostenibilità.

“Nella nostra città il primo passo è stato fatto, noi abbiamo lanciato le nostre proposte e l’Amministrazione le ha accolte con i primi provvedimenti nelle stanze del Municipio- continua Vanzulli nel suo comunicato- ora si deve andare avanti, si deve passare alle scuole fornendo le borracce agli studenti, e organizzare una campagna informativa sul significato del plastic free con i suggerimenti per la cittadinanza, perchè nulla deve restare al caso e non possiamo dare per scontato che ogni singolo cittadino sappia bene come muoversi in questo nuovo percorso che ci auguriamo porti ad una vera e propria trasformazione che deve partire dalla testa di ognuno di noi e, passando per la nostra coscienza, deve arrivare alla piena consapevolezza di quello che ci aspetta nel futuro (non troppo lontano) se non poniamo rimedio al più presto ai troppi errori che ci costringono ad accelerare i tempi per correre ai ripari. Bene sapere che Saronno è pronta, e che potremo contare sull’appoggio anche delle altre forze politiche all’opposizione, perchè c’è molto da fare e serve la massima collaborazione”.

Davide Vanzulli, Movimento 5 Stelle Saronno