Il viaggio del trenino, dal lungo fiume al centro

Sarà la simpatica campanella del Trenino di Babbo Natale a dare la sveglia alla Città di Sesto Calende il prossimo sabato 14 dicembre. Com’è ormai tradizione, l’allegro convoglio inizierà a girare per le strade del centro città sin dalle 9 del mattino, toccando ogni strada e ogni piazza del cuore della città (compreso il Lungo Fiume), per la gioia di grandi e piccini. Da piazza Garibaldi (punto di partenza) fino a piazza De Cristoforis, capolinea d’arrivo, e ritorno.

Le corse saranno gratuite per tutti, dal mattino sino a tarda sera, ad esaurimento delle richieste.

Il trenino, grazie ad uno speciale scivolo, sarà accessibile proprio a tutti, per partecipare attivamente a promuovere iniziative inclusive e condivise nella comunità.

Il 14 dicembre in piazza a Sesto ci saranno anche dei gazebo, animati uno dall’associazione genitori degli alunni della scuola elementare Ungaretti e un altro dagli Amici di Tommy&Cecilia con i loro canovacci e borracce, suggerite come idea regalo solidale. Ormai immancabile ci sarà anche il punto di “conforto” gestito dalla Pro Loco con gustosa cioccolata calda.

A fianco di questi sarà numerosa la presenza dei banchi di “Un Fiume tra Arti e sapori”: un’anticipazione del Mercatino di Natale in programma sabato 21 dicembre.

Anche questo appuntamento rientra nel calendario ‘La magia di Natale a Sesto Calende’

promosso dal locale Gruppo Commercianti e Artigiani, dalla Pro Sesto e da

ConfCommercio Gallarate Malpensa con il patrocinio della Amministrazione comunale.