I Vigili del Fuoco presentano “Dedalo” a Ville Ponti

Nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti, lunedì 16 dicembre (ore 10.30) sarà presentato il nuovo sistema di ricerca persone “Dedalo”, che sarà in uso ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese. Il dispositivo, che si basa sulla tecnologia GSM, è in grado di individuare le persone disperse anche in assenza di copertura telefonica.

Per l’occasione, alle Ville Ponti saranno presenti i vertici nazionali dei Vigili del Fuoco col capo del corpo, Fabio Dattilo, il responsabile del dipartimento, Salvatore Mulas, e i direttori centrali per l’emergenza e le risorse logistiche e strumentali.