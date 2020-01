Aladin: il mini-musical apre la stagione 2020

Con il primo dei quattro mini musical del Family show in calendario, si apre domenica 12 gennaio alle ore 16 la stagione del Teatro Condominio di Gallarate. In scena per l’occasione c’è Aladin, con la sua storia incantata, ricca di colpi di scena e di musica!

La fiaba, nata sotto il magico raggio della Luna d’Oriente, narra di un piccolo ladruncolo di nome Aladin che, nel mercato di Agrabha, ne combina di tutti i colori: e proprio per questo finisce in carcere. Ma qui trova un’antica lampada ad olio, dimora di un Genio simpatico e chiacchierone con cui vivrà incredibili avventure, conquistando il cuore della principessa Jasmine, tenuta sotto controllo dal perfido e sleale Gran Visir.

Una leggenda che, tra canzoni, danze orientali e gag divertenti promette di regalare meraviglia grazie alla musica interpretata dal vivo e alle variopinte coreografie.

A raccontare la storia i performer (attori, cantanti, ballerini e acrobati) della compagnia All Crazy & Sold Out per la regia di Michele Visone, la direzione musicale di Salvo Bruno, quella artistica di Maurizio Colombi e le coreografie di Claudia Pari e Mattia Ferretti. Il design delle scene è di Giuseppe di Falco.

Il costo del biglietto è di 12 euro per gli adulti (ridotto 10 euro per i bambini).

A fine spettacolo i bambini potranno incontrare i personaggi per una foto-ricordo.

Il Teatro Condominio si trova in via Teatro 5, a Gallarate (parcheggio libero in piazza Garibaldi).

Per maggiori info: marketing@melarido.it oppure 392 8980187.