Alla Scuola Europea, la Brexit avverrà a giugno 2021

La scuola Europea di Varese vivrà la sua “Brexit” nel giugno 2021.

Grazie a un accordo speciale tra Gran Bretagna e Unione Europea, gli insegnanti distaccati dal sistema educativo britannico potranno mantenere la propria cattedra nella scuola del Montello. Dal settembre successivo, invece, nessun insegnante del sistema pubblico inglese potrà continuare la sua attività in una delle realtà educative avviate dall’Unione. Sono due i professori che lasceranno: uno del ciclo primario e uno di quello superiore.

«Da qualche anno Londra stava riducendo il proprio contingente nelle sedi scolastiche dell’Unione – commenta Fabrizio Cattari direttore finanziario della scuola di Varese – Nelle classi comunque non succederà nulla. Continueremo a garantire insegnamento in lingua inglese con insegnanti madre lingua ma attraverso contratti che stringeremo a livello personale».

Nessun cambiamento nemmeno a livello di offerta educativa o di accettazione di studenti: « Come prevede la UE , l’inglese continuerà a essere una delle tre lingue veicolari e quindi non ci saranno variazioni nell’offerta del percorso che va dall’infanzia sino alle superiori. Nessuna discriminazione per gli alunni: tutti i ragazzi stranieri saranno sempre accolti nella nostra sede. Oggi abbiamo 54 diverse nazionalità. Sono tanti i lavoratori stranieri impiegati nel Varesotto e questa scuola è un servizio a disposizione».

Nessun allontanamento nemmeno tra il personale tecnico e amministrativo: « I dipendenti sono per il 95% varesini, assunti tramite i bandi che pubblichiamo sulla nostra pagina internet».

A giungo 2021, quindi, ci sarà l’addio ufficiale agli ultimi due docenti sudditi della regina: « Chiaramente ci dispiace, ma la scuola continuerà con altri docenti».