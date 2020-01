Come cogliere i vantaggi dell’internazionalizzazione del proprio business

Il territorio di Varese è sempre più internazionale. Lo certificano i dati, i trend e i fatti che sono sotto agli occhi di tutti, con un numero crescente di eventi e iniziative culturali, sportive e di business, che attraggono persone da altri Paesi. Il patrimonio naturale, artistico e culturale attrae un flusso di turisti che giungono in città e nel territorio parlando lingue diverse e ricercando esperienze alla luce delle rispettive culture.

Nel settore dell’accoglienza e gestione di flussi turistici stranieri, della promozione e fruizione del patrimonio artistico e delle relazioni di mercato orientate al cliente finale è quindi sempre più fondamentale acquisire o potenziare competenze legate alla conoscenza delle culture di altri Paesi, che consentano di internazionalizzare il proprio business.

Per questo motivo, la SSML di Varese, l’istituto universitario che da oltre trent’anni trasforma in un lavoro la passione per le lingue, ha dato vita a un Corso di Alta Formazione per trasmettere competenze e nozioni nel campo della mediazione culturale, del marketing internazionale, delle tecniche negoziali e di vendita e della corretta comunicazione e presenza sui canali digitali per avviare un percorso di internazionalizzazione del proprio business e cogliere maggiori opportunità di crescita economica che deriva dall’attuale trend di crescita di una presenza di culture internazionali nel nostro territorio.

Il corso si rivolge a piccole e medie imprese, manager di strutture ricettive e legate al turismo, addetti alla gestione della promozione e fruizione del patrimonio artistico e liberi professionisti che intendono fornire attività di consulenza e supporto alle aziende in questo settore.

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e professionisti esperti nelle varie discipline. Il corso può rientrare nei programmi di internazionalizzazione delle aziende finanziabili dai bandi erogati dalle istituzioni del territorio.

L’inizio del corso è previsto per marzo 2020 e prevede 30 unità didattiche erogate il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:30 presso la sede della SSML di Varese (via Cavour 30).

Maggiori informazioni, programma e costi: https://www.ssml.va.it/course/internazionalizzazione-del-business/