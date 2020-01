Comabbio dice addio al suo sindaco storico

Tutta Comabbio si è fermata per dare l’ultimo saluto al suo sindaco storico. I cittadini hanno affollato venerdì 3 gennaio la piccola chiesa di san Giacomo per assistere ai funerali di Flavio Ruspini: imprenditore molto noto nella zona e per molti anni sindaco di Comabbio. Flavio Ruspini è mancato mentre si trovava a casa sua ,colpito da un malore improvviso.

Nato nel 1949, Flavio Ruspini è stato primo cittadino di Comabbio per tre mandati tra il 1995 e il 2004. Dopo aver trascorso un mandato in veste di vicesindaco, Ruspini è stato rieletto sindaco nel 2009. Il suo è stato un impegno civico lungo 25 anni, che ha lasciato un’impronta profonda all’interno del paese e nella memoria dei suoi abitanti.

«Imprenditore e sindaco – ricorda Marina Paola Rovelli, attuale sindaco di Comabbio – Flavio è sempre stato molto attivo, impegnato su molti fronti nell’interesse della sua comunità». Alla funzione di venerdì hanno partecipato – oltre ai parenti, ai concittadini e agli amici di una vita – anche i sindaci dei comuni limitrofi Mercallo, Ternate, Cadrezzate con Osmate e Vergiate.