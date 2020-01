“La ricerca attiva del lavoro“. È questo il titolo dell’incontro che si terrà mercoledì 15 gennaio a partire dalle ore 17 e 30 presso la Sala Varalli a Sesto Calende. L’incontro ha come obiettivo la conoscenza delle regole d’oro per cercare lavoro e l’importanza di darsi obiettivi chiari, progettando il proprio percorso professionale a partire dalle soft skills.

Questo ciclo di incontri che prevede altre due tappe – il 12 febbraio a Taino e il 13 marzo a Ternate – è stato organizzato dall’Ambito territoriale di Sesto Calende in collaborazione con l’equipe Miolavoro degli Sportelli sociali di cittadinanza per favorire l’incontro tra i lavoratori e il mercato del lavoro, diffonderne la conoscenza per fa crescere una cultura del lavoro aggiornata e consapevole.

Il programma è stato realizzato in collaborazione con le agenzie per il Lavoro “Umana” di Gavirate e “Synergie” di Sesto Calende, che offriranno la conduzione degli incontri, i servizi Informagiovani e Informalavoro e la rete “Citta del Lavoro” dei comuni coinvolti. Gli appuntamenti sono aperti a tutta la cittadinanza salvo disponibilità posti. Il fatto che siano coinvolti più comuni è una scelta degli organizzatori per sottolineare l’importanza del tema della mobilità, attitudine che scarseggia nella cultura del lavoro degli italiani.