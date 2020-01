La testimonianza di Lilli Pesaro a Teatro

In occasione della Giornata della memoria “Lilli” Pesaro porterà la sua testimonianza di bambina ebrea nata durante le leggi razziali al Teatro Nuovo di Cuasso, domenica 26 gennaio alle ore 15, ospite dell’incontro promosso dalla Pro Loco e dalla libreria itinerante di Fabiolandia.

Vaifra “Lilli” Pesaro è nata a Marsiglia nel 1938, da genitori italiani. Dal 1943 al 1945 visse nascosta in una casa con altri undici parenti ebrei per sfuggire alle persecuzioni. Il padre, Canzio Pesaro era ebreo e venne arrestato a Genova nel 1944 e condotto nel campo di sterminio di Auschwitz. Venne brutalmente assassinato da alcuni tedeschi in fuga il 19 gennaio del 1945, solo pochi giorni prima della liberazione del campo ad opera delle truppe sovietiche. A riportare alla famiglia questo tragico destino fu l’amico di Canzio, Jakob Sturm figlio di un commerciante di stoffe e pellicce polacco che viveva a Milano.



Anche la madre di “Lilli” venne arrestata dalla polizia e consegnata alle SS a Genova. Cercavano la figlia ebrea ma riuscì ad evitare che la potessero trovare. Ammalatasi venne ricoverata in ospedale e, nonostante la condanna già scritta, riuscì ad evitare la deportazione in un campo di concentramento in Germania.

Solamente nel 2010, dopo 65 anni, “Lilli” è riuscita a visitare Auschwitz lasciando un fiore per il padre Canzio.

