Le Musifiabe partono da Bruegel

Ripartono i laboratori rivolti ai bambini dell’Accademia Bertani con un piccolo ciclo di 5 incontri dedicati a “Le Musifiabe”, in cui saranno proposte attività pensate con un approccio educativo e culturale capace di “unire armonicamente letteratura, arte e musica”, spiegano i promotori. Ad ogni incontro sarà abbinato un autore, a partire da sabato 1 febbraio con Bruegel e i “Sogni d’inverno”.

Ogni appuntamento viene pensato come un momento prezioso per la crescita emozionale e relazionale del bambino, introdotto dalla lettura e dall’avvicinamento precoce alla musica e all’arte.

Partendo da bellissimi albi illustrati, i bambini conosceranno di volta in volta un importante artista, attraverso storie originali costruite ispirandosi alle opere dei grandi maestri. La narrazione verrà accompagnata da musiche, eseguite al pianoforte o alla chitarra, che caratterizzeranno i personaggi, le emozioni e le situazioni presenti nella fiaba, in modo da favorire l’interiorizzazione e il ricordo della stessa, secondo i principi pedagogici di Frobel.

La lettura sarà animata con l’aiuto di un libro di grandi dimensioni e proiezioni di immagini animate, giochi musicali o attività motorie, a seconda della fascia di età dei partecipanti.

Al termine del laboratorio bambini sperimenteranno la magia dei materiali e dei colori, in un breve percorso tattile e ludico per condividere colori, emozioni e musica.

Di seguito il calendario degli appuntamenti con “le Musifiabe”.

1 febbraio, ore 14.30 (4-5 anni) e ore 16.30 (6-8 anni)

Sogno d’inverno – Bruegel

29 febbraio, ore 14.30 (4-5 anni) e ore 16.30 (6-8 anni)

Il pirata dei colori – Van Gogh

28 marzo, ore 14.30 (4-5 anni) e ore 16.30 (6-8 anni)

Viaggio su una nuvola – Chagall

18 aprile, ore 14.30 (4-5 anni) e ore 16.30 (6-8 anni)

Il ladro di Monna Lisa – Leonardo

16 maggio, ore 14.30 (4-5 anni) e ore 16.30 (6-8 anni)

Il gatto e l’uccellino – Klee

I laboratori sono realizzati in collaborazione con l’associzzione Aca – educazione in rete.

Gli incontri sono pensati per un massimo di 10 bambini, con la possibilità di ripetere il laboratorio nella stessa giornata se ci fosse un maggior numero di adesioni.

Sono consigliati abbigliamento comodo e calze antiscivolo.

Al termine di ogni incontro sarà offerta la merenda.

Per l’attività è richiesto un contributo di 10 euro a bambino.

L’accademia Bertani è in via Luini 21 a Luino.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@accademiabertani.it.