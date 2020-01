Malpensa strappa Cracovia a Torino: in arrivo due voli in più a settimana

Si potenzia la rete di collegamenti continentali di Malpensa. Dalla prossima estate, arriveranno due voli settimanali per Cracovia, in Polonia.

Lo ha annunciato Wizz Air, compagnia molto attiva nell’est Europa: nei giorni scorsi è partito l’ultimo volo da Torino Caselle, e dall’estate prossima è pronto a portare nuovi Airbus A320 e A321 in provincia di Varese proprio per la Polonia. Continua così l’impegno della compagnia low cost per collegare Malpensa alla Polonia, dopo l’annuncio del settembre scorso di nuove rotte in vista dell’estate 2020, per Danzica, Varsavia e proprio Cracovia. I due voli per Cracovia si aggiungeranno ai due voli, previsti già oggi, dalla compagnia concorrente EasyJet.

Tuttavia non sono mancate le polemiche da parte dei passeggeri torinesi: l’associazione FlyTorino su Facebook ha fatto notare che la decisione arriva proprio nel momento in cui «Fca e Psa stanno dando vita a un nuovo stabilimento a Gliwice, e alla vigilia del rinnovo delle linee dello stabilimento di Tychy che oggi produce la 500 e la Lancia Y».