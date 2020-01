Tutti gli Airbus A321 neo di Malpensa

Sono aerei performanti, con un impatto ambientale minore. I nuovi Airbus A321 neo – parte della famiglia A320 neo, che dovrebbe sostituire nel tempo i più vecchi A320 – sono aeromobili caratterizzati dalla new engine option, ovvero dalla presenza di motori più grandi ed efficienti. Rispetto agli A319 producono il 15% di emissioni in meno, e il 50% in meno di impatto acustico.

EasyJet ha da poco presentato il suo primo modello basato a Malpensa, annunciando che entro la prossima estate saliranno a quattro. La compagnia in realtà stava già impiegando un Airbus A321 neo, ma adesso sarà di base nello scalo varesino. «Milano è un mercato importantissimo in Europa e vogliamo aumentare l’impegno qui» ha dichiarato il country manager della compagnia low fare britannica Lorenzo Lagorio. «Se Linate non può più crescere, a Malpensa invece c’è ampio margine».

Le nuove rotte di EasyJet, servite con i nuovi aeromobili, saranno Preveza, in Grecia, e Tivat in Montenegro. Ma anche Sharm El-Sheikh: «È una rotta molto richiesta – ha affermato Lagorio – che siamo riusciti a riattivare dopo molto tempo».

Gulf Air, di ritorno in brughiera dopo anni, baserà a Malpensa un A321 neo dal 1 luglio, direzione Bahrain. E anche Lufthansa, il colosso di Colonia dotato di una flotta importante, operà già con i moderni aeromobili di Airbus con i voli per Monaco di Baviera.