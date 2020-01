I Mastini preparano il Master Round e accolgono un nuovo attaccante

Mancano poche ore all’inizio della seconda fase del campionato per i Mastini, che giovedì 9 gennaio (ore 20.30) ospiteranno al Palaghiaccio l’Appiano per la prima partita del Master Ruond, mini-torneo che vedrà affrontarsi le prime sei formazioni del torneo.

Intanto la società continua a rinforzare il roster: dal Val Pusteria arriva Alessio Piroso, attaccante di 23 anni stecca destra che ha militato a lungo nelle giovanili delle formazioni dell’Alto Adige, prima di approdare alla formazione canadese dei St. George Ravens. Il nuovo arrivo potrebbe fare il proprio esordio già giovedì sera.

Nelle precedenti sfide stagionali contro Appiano, i Mastini hanno vinto in entrambe le occasioni ma al termine di gare intense. I pirati bolzanini sono in un’ottima condizione e possono contare sul buon momento di Scelfo e Pajic, con l’ottimo supporto di Pelletier e Tombolato, giocatori capaci di dare la zampata vincente in ogni situazione.

I Mastini dovranno poi pensare alle finali di Coppa Italia che si svolgeranno a Merano il 18 e 19 gennaio. La competizione è un obiettivo dei gialloneri e i tifosi stanno organizzando un pullman per seguire da vicino la squadra di coach Da Rin e non far mancare il proprio supporto.

Per l’occasione, la società dei Mastini Varese Hockey ha pensato a tre diverse proposte di Kit del Tifoso che è possibile prenotare attraverso la messaggistica privata dei profili ufficiali Twitter e Facebook, oppure al banco merchandising del Palalbani.