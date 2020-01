Semi di libertà: “La memoria è cosa viva”

In occasione del Giorno della memoria, la libreria “Potere ai bambini” organizza “La memoria è cosa viva – Letture e riflessioni per nutrire semi di libertà” con la scrittrice Elisa Castiglioni.

L’eventoè aperto a tutti i bambini (dai 6 anni in su), studenti e adulti e si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 18 tra gli scaffali della libreria di via Robbioni 39, a Varese.

Ogni partecipante è espressamente invitato a portare con sé un libro o un oggetto che parli della Memoria. Il libro o l’oggetto saranno parte di un momento di condivisione e scambio, cui seguiranno delle letture da parte di Elisa, la l’autrice, e le libraie Chiara e Paola.

Al termine dell’incontro verranno scelte delle parole-seme di libertà con cui verrà realizzata una mappa visiva per non dimenticare. Per continuare a nutrire la libertà nei piccoli gesti che ognuno di noi può compiere nella quotidianità.

“Il ricordo e lo studio della Shoah e degli altri crimini contro l’umanità commessi durante la seconda guerra mondiale hanno un valore educativo, soprattutto per le giovani generazioni – scrivono nell’invito le libraie, citando l’Ucei – L’insegnamento e l’approfondimento di quanto tragicamente avvenuto è un veicolo per l’educazione ai valori della pace, del rispetto della diversità e della dignità di ogni individuo, della necessità di lottare contro l’antisemitismo, il razzismo e la xenofobia, necessario ancora oggi”.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati.

Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a info@potereaibambini.it oppure 0332 1692199.

Immagine di Copertina tratta da “Rosa bianca” di Roberto Innocenti.