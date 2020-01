Il tour del Triangolo parte dalle Cantine

Partirà da Varese il tour de Il Triangolo. Il duo ha appena pubblicato il disco “Faccio un cinema” e darà il via alla dimensione live proprio dal palcoscenico dal quale è partita la loro carriera musicale nel 2012: l’appuntamento è per sabato 22 febbraio. Con loro sul palco un altro varesotto, Elton Novara alla chitarra e alla tastiera e Giacomo Fiocchi alla batteria.

Il tour continua poi il 29 febbraio, a Montelupo Fiorentino all’Ottobit Art Lab, il 7 marzo all’Ohibò di Milano, il 13 marzo alla Latteria Molloy (in apertura a Dente, in acustico) e il 20 marzo a Bologna, al Locomotiv Club (in apertura a Dente in acustico).