Ultime visite guidate per la mostra di Guttuso

Due appuntamenti fuori programma – e un’ ultima chiamata “last minute” per chi ancora non ha scoperto le opere di Guttuso in mostra a Villa Mirabello – sono in programma domenica 5 Gennaio (con biglietto di ingresso gratuito) alle 11.00 e lunedì 6 Gennaio alle 15: due visite guidate alla mostra dedicata al pittore siciliano che visse un fortissimo legame con Varese.

Sapete chi ha realizzato il francobollo in cui Zoff alza la Coppa del Mondo nel 1982? E cosa ci fa Van Gogh raffigurato tra le tele di Guttuso? Sono le figure femminili di Toulouse Lauotrec quelle che vediamo esposte?

La mostra allestita presso le sale di Villa Mirabello ha riscosso successo, con oltre 15.000 visitatori, molti dei quali hanno potuto fruire anche di un servizio di visita guidate, che arricchisce fortemente l’esperienza di visita.

Tra i racconti profondi che emergono in mostra, quello che nasce dall’osservazione de “Il sonno della ragione genera mostri”, opera che il pittore dedica alla strage di Bologna richiamando esplicitamente il titolo di un’incisione di Goya e realizzandola d’impulso in pochi minuti.

Guttuso frequentò per trent’anni, a partire dal 1953, lo studio di Velate a Varese: il territorio fu fonte d’ispirazione e di creazione di opere di grande valore come la La Vucciria, che racconta la città di Palermo, ma venne dipinta nella città giardino.

La visita guidata di domenica 5 Gennaio alle ore 11.00 fruisce delle “Domeniche gratis al Museo” grazie all’adesione del Comune di Varese, con ingresso gratuito e pagamento della sola visita guidata al costo di € 7

La visita di Lunedì 6 Gennaio alle 17.00 ha un costo comprensivo di biglietto è ingresso + visita guidata pari ad € 10.

Last minute, l’ultima data possibile per una visita guidata, viene offerta il girono di chiusura della mostra stessa: Domenica 12 Gennaio alle 11, sempre al costo di € 10 comprensivo di biglietto di ingresso + visita guidata)

Per tutte le visite guidate è possibile prenotare al 328.8377206 (telefonata o messaggio WhatsApp) o a varesemusei@archeologistics.it

In tutti gli altri giorni dal 7 al 11 Gennaio è ancora possibile prenotare visite guidate riservate per un minimo di 10 persone partecipanti.

(Info al 328.8377206)