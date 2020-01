Weekend di piccole avventure, tra fuoco e ghiaccio

Fatta eccezione per qualche probabile rovescio nella serata di venerdì, il fine settimana tra il 17 e il 19 gennaio promette cielo prevalente sereno e temperature invernali rigide ma non troppo, sempre sopra lo zero. In questa stagione non si può chiedere di meglio per una gita, o per qualche uscita con i bambini, tra eventi, laboratori, spettacoli e le tante iniziative per famiglie proposte tra Varese e provincia.

Eventi

Castiglione Olona: due magici pifferai, quattro luoghi (rigorosamente al chiuso) per altrettanti racconti pieni di fantasia sono i cardini della nuova edizione della manifestazione itinerante “Di storia… in storia” promossa per domenica pomeriggio dall’associazione Arte Diem > L’evento

Mustonate (Varese): il falò di Sant’Antonio sarà acceso alle ore 17.30 dopo un pomeriggio scandito dalla musica di tre cori e la fiaccolata sino alla pira. I più sportivi avranno la possibilità di raggiungere il borgo a piedi con la gita promossa da Officina Ambiente con partenza da Casciago > Tutto il programma

Spettacoli

Varese: domenica pomeriggio al Nuovo parte la nuova rassegna di CinemaKids con la proiezione di “Frozen II – Il segreto di Arendelle”, l’ultimo e attesissimo capolavoro della Disney, che ha riscosso grande successo al cinema nel mese di dicembre. Un’occasione ghiotta per chi se lo fosse perso o per le intraprendenti principesse che non vedono l’ora di rivedere le nuove avventure di Anna e della magica Elsa > Il film

Gallarate: l’avventura di “Hansel e Gretel” in scena domenica 19 gennaio alle ore 16 al Teatro del Popolo è il viaggio a lume di candela di due bambini abbandonati che ritrovano la strada di casa, tra luci e ombre. Uno spettacolo premiato a livello europeo > Scopri i dettagli

Besozzo: la sezione per famiglie del Teatro Duse per famiglie inizia il 19 gennaio con “La fiaba di Re Orcone e della magica pozione” della compagnia “C’è un asino che vola”, una fiaba originale adatta a tutti > La rassegna

Lugano: dedicato a bambini e ragazzi lo spettacolo “Le mille e una notte” della compagnia ticinese Storie di Scintille con i racconti di Sharazade al suo sultano in scena domenica 19 gennaio alle ore 15 al Teatro a Figino > Leggi qui

Laboratori

Casciago: la primaria di Morosolo venerdì pomeriggio ospita due show cooking alle ore 18.45: uno con lo chef, dedicato ai bambini accompagnati dai genitori e l’altro per ragazzi (dalla quinta elementare in su), guidati nell’esperienza dagli alunni dell’Alberghiero De Filippi > Scopri di più

Ranco: ripartono sabato 18 gennaio alle ore 15 i laboratori della Casa degli Scarabocchi. I bambini realizzeranno un’opera in rame, elemento usato sin dall’antichità, per la Biennale delle Arti possibili di Milano > Leggi di più

Fuori porta

Ganna: in questi giorni la torbiera è ghiacciata, tutta ricoperta di uno spesso strato di acqua rigida e liscia che richiama centinaia di persone per scivolare con i pattini immersi nella natura > Scopri di più

Morosolo (Casciago): domenica 19 gennaio le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Campo dei Fiori organizzano una camminata per scoprire percorsi insoliti dell’area protetta, partendo da Morosolo verso Velate per seguire poi il corso di due torrenti > Leggi qui

Incontri per mamma e papà

Varese: si parla di Cyberbullismo venerdì sera a Palazzo Estense in un incontro con Elena Ferrara, la relatrice della legge 71/2017 sarà protagonista della tavola rotonda > Leggi l’articolo

Busto Arsizio: venerdì e domenica al Lux di Sacconago due serate per approfondire il tema dell’autismo tra cinema e testimonianze > Leggi qui

Casciago: Parte venerdì sera da tre laboratori con gli esperti dal titolo “Cibo e non solo” la 4^ edizione di “Un giro della salute a 360 gradi” promossa dalla Commissione salute dell’Istituto Comprensivo “Campo dei fiori” di Comerio> L’iniziativa

Cardano al Campo: venerdì sera, dopo cena alle ore 21 il circolo Quarto stato di Cardano al Campo c’è l’incontro con Beppe Lamberto, autore del libro Papà Travel Experience > Il libro

Genitori in libera uscita: le mamme e i papà che hanno in programma una serata senza figli nel fine settimana possono trovare qui tante iniziative, incontri spettacoli e concerti