Falò e tradizioni nel weekend di metà gennaio

Un fine settimana dedicato alle tradizioni quello di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dicembre. Ecco gli eventi in programma nel varesotto.

FALÒ DI SANT’ANTONIO

Varese – Dopo il tradizionale falò nella serata di giovedì, la Festa di Sant’Antonio Abate continua dalle 11.00, in Piazza della Motta. In conclusione della Messa Solenne, intorno a mezzogiorno, benedizione degli animali e lancio di palloncini. – Tutto il programma

Mustonate – Torna il falò di Sant’Antonio al Borgo di Mustonate, giornata di preghiera e divertimento per grandi e bambini. L’edizione 2020 sarà domenica 19 gennaio e avrà inizio alle 11 con la messa presso la Parrocchia di Lissago e alla fine un aperitivo sul sagrato. Il grande Falò sarà alle 17.30 dopo la fiaccolata. – Tutto il programma

Varese – Domenica appuntamento con le “Uscite Narranti”. Ritrovo alle 14,30 al parcheggio stazione Nord Morosolo Casciago (VA) per andare insieme al Falò di Sant’antonio a Mustonate. Per prati e boschi scenderemo con la vista del Lago e del Monte Rosa in fronte a noi. L’Uscita Narrante avrà luogo anche in caso di pioggia

Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o trekking Obbligatoria iscrizione all’associazione OfficinAmbiente da effettuare in loco, info Tiziana 347.7885147 | Paola 329.1809202. info@officinambiente.org, www.officinambiente.org.

INCONTRI

Varese – Il Comune di Varese ricorda Valeria Solesin. L’incontro è alle 11 al Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” (Via Garibaldi, 4). All’interno del giardino del Liceo Musicale verrà posta una targa alla memoria della ricercatrice italiana che perse la vita a Parigi durante gli attentati terroristici del 13 novembre 2015. Alla cerimonia parteciperà anche la madre, Luciana Milani. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Varese – Sabato 18 gennaio alle ore 17,30 presso la Libreria Ubik in piazza del Podestà a Varese verrà presentato il libro “La ragazza dalla gonna scozzese”. Il libro narra le vicende di Carla Caroglio, 25 anni, varesina, uccisa dalle SS nella strage degli ebrei sul Lago Maggiore – Tutto il programma

Varese – Domenica 19 gennaio Festa Patronale del Rione Bregazzana: ore 10.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale, ore 11.30 Rancio alpino in piazza Don Assi. Sarà presente il Corpo di Polizia Locale che celebra la ricorrenza del proprio Santo Patrono.

Busto Arsizio – E’ in programma sabato 18 gennaio la commemorazione del 76° anniversario della deportazione della commissione interna della “Comerio Ercole”, promossa dall’Amministrazione comunale unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Comerio Ercole s.p.a. e all’Associazione di promozione sociale “Noi della Comerio Ercole 1885” e con il contributo dell’Anpi, del raggruppamento patriottico divisione “Alfredo Di Dio”, Aned e Camera del Lavoro. – Tutto il programma

Gallarate – Domenica 19 gennaio 2020 si svolgerà la Festa della pace della zona pastorale 2, ovvero della provincia di Varese. Un appuntamento storico dell’Azione Cattolica dei ragazzi, che col tempo ha intessuto relazioni importanti con altre realtà della chiesa locale e con altre fedi. Questo appuntamento ogni anno ha l’appassionato intento di rinnovare in maniera plurale e interreligiosa la volontà di essere costruttori di pace QUI e ORA. Tante le realtà coinvolte: Azione Cattolica dei Ragazzi zona 2, Pastorale famigliare del decanato di Gallarate, Caritas decanato di Gallarate, Federazione Islamica Italiana della Lombardia, Associazione Islamica per la Cultura e lo Sviluppo Sociale di Tradate. – Tutto il programma

Malpensafiere – Il 18 e 19 gennaio, MalpensaFiere torna ad ospitare il primo dei tre appuntamenti annuali con Expo Elettronica, che si presenta ricco di conferme e novità interessanti. L’evento consumer più longevo d’Italia torna in Lombardia con la promessa di grandi affari, in virtù dell’ offerta espositiva proposta dagli oltre 200 operatori, provenienti da tutta la penisola. – Tutto il programma

CORSA

Un’appassionante corsa campestre ai piedi della Rocca lungo le sponde del Lago Maggiore. Dopo Cardana e Arsago Seprio, sabato 18 gennaio, ore 15, arriva infatti ad Angera il Cross dell’Oasi, l’ultima tappa del concorso provinciale Winter Challenge, gara podistica giunta ormai alla sua 17esima redazione organizzata da SetteLaghi Runners. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Venerdì 17 gennaio il Nuovo Teatro Verdi Srl presenta Omaggio a Morricone. Uno spettacolo che è un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del novecento: il m° Ennio Morricone. Domenica invece, La compagnia delle formiche presenta “Cenerentola – Il Musical”, domenica, alle ore 15.30 al Teatro di Varese (Piazza della Repubblica). – Tutto il programma

Germignaga – Sabato 18 gennaio al Cinema Teatro Italia di Germignaga, gli “Amici del Teatro” di Leggiuno, presentano la commedia dialettale in tre atti “L’eredità dello Zio Giuli” regia di Giovanni Milani. Due ore di divertimento con un finale che strappa una lacrima. Appuntamento alle 21 al Cinema Teatro – Tutto il programma

Germignaga- Domenica 19 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Germignaga alle ore 16:30 l’associazione culturale “coro Liberevoci” si vedrà impegnata in una rassegna di musica corale intitolata “Accendi la pace” – Tutto il programma

Gallarate – Uno spettacolo delicato e appassionante al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate: sabato 18 gennaio, alle ore 21, è in scena “L’allenatore e la ballerina“, proposto dalla compagnia teatrale Giovani di Lucca, per la regia di Nicola Fanucchi – Tutto il programma

Taino – «Come raccontare l’orrore nazista, l’irrazionalità di quegli eventi, senza cadere nella “cattiva” retorica?» È questa la riflessione che si è posto l’attore e regista Antonio Carnevale per il suo “Il Bradipo e la Carpa”. La “pièce”, che andrà in scena sabato 18 gennaio (ore 21) al Teatro dell’Olmo di Taino, ripercorre la vita di Géza Kertész e István Tóth-Potya – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Si intitola “Bruto minore” (Black Candy Records) il nuovo album dei Ronin, uscito il 16 settembre 2019. L’appuntamento per conoscere questo nuovo album della band è per il 18 gennaio alle Cantine Coopuf, dalle 22. In apertura i varesini Taured. – Tutto il programma

Albizzate – Il Circolo The Family è aperto tutte le sere. Sabato in concerto Edy – Tutto il programma

Busto Arsizio – Appuntamento al Circolo Gagarin per il weekend. Venerdì propone una serata tributo a David Bowie per vivere insieme un viaggio attraverso le sue migliori canzoni. Domenica invece nuovo appuntamento con la rassegna letteraria Sperimentalet. Sarà ospite del Gagarin Francesca Manfredi per presentare L’impero della polvere, un libro che parla di affetti, nonne e apocalisse. Il circolo è aperto anche sabato sera – Tutto il programma

Gallarate – Appuntamento allo Spazio23 che venerdì propone i concerto dei “There will be blood”. Al termine del concerto, la serata prosegue con la performance del nostro djset di fiducia con I’m Not An Influencer in consolle. Sabato concerto dei PowaFlowa. Per l’occasione e per la prima volta in provincia ,direttamente da Firenze Numa Crew – Tutto il programma