Allo Studio Foce la visione musicale di Lambert

(Foto di Andreas Hornoff) – Allo Studio Foce di Lugano prosegue la rassegna “Raclette”. Venerdì 28 febbraio è in scena Lambert: “Un talento singolare la cui visione audace e capacità compositiva sono influenzate tanto dalla musica pop e dalla cultura in generale quanto dal repertorio classico – dicono gli organizzatori – Lambert è al contempo ipnotico, cupo e incantevole. Eccelle nel creare stati d’animo e nell’affascinare l’ascoltatore. Un profondo senso del dramma che lascia spesso il posto a un’enigmatica giocosità, in melodie colorate che saltano leggermente attraverso le sue canzoni”.

Conosciuto a livello internazionale e scelto da artisti come José Gonzalez, Deichkind e Moderat per rielaborare dei loro brani, Lambert ha pubblicato cinque album da solista in cinque anni che l’hanno portato in tour in mezzo mondo.

Prevendita offline: Sportello Foce Via Foce 1, 6900 Lugano

T. +41 (0)58 866 48 00

Lun – mer – ven: 08:00-12:00 / 13:30-17:30

Mar – gio: 08:00-18:30

Sab – dom: 13:30-18:30