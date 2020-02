Aziende in cattedra, si inizia dal logo

È stato Mattia Valassina il primo imprenditore a “salire in cattedra”, portando agli alunni dell’Istituto Fermi di Castellanza la testimonianza della sua esperienza lavorativa e quella all’interno del mondo associazionistico, che lo vede impegnato in qualità di presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Varese, gruppo che insieme alla scuola superiore castellanzese sta dando vita al progetto “Aziende in Cattedra” guidato dalla professoressa Paola Della Chiesa.

La prima lezione che, come quelle che seguiranno, ha come scopo quello di mettere a in luce il marketing delle attività commerciali del nostro territorio, è stata anche l’occasione da parte di Valassina per lanciare il concorso “crea il logo di Aziende in Cattedra”: le proposte dei ragazzi saranno valutate dal consiglio direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori, che valuterà e premierà i lavori presentati. Prossimo appuntamento giovedì 20 febbraio. A salire in cattedra sarà Carlo Pisan, titolare di una attività a Cassano Magnago specializzata nel commercio di articoli in ferro e altri metalli e anche nella vendita in tutto il mondo di erba sintetica.